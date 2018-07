SanitÃ . Concorso per anestesisti, sono 74 i posti in Sicilia Orientale: 19 per Siracusa

Sono 74 i posti a tempo indeterminato per anestesisti, tecnicamente dirigente medico di Anestesia e Rianimazione messi a concorso dall’Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania. Sono state avviate le procedure questa mattina da parte di quell’azienda che la Regione ha indicato come capofila per gestire la procedura concorsuale relativa al bacino della Sicilia orientale.

Di questi 74 posti, 19 sono destinati all’Asp di Siracusa. Gli altri tra Enna, Messina, Ragusa e Catania.

I posti saranno coperti preliminarmente attraverso mobilità volontaria, con la formazione di una graduatoria unica di bacino formulata per titoli, mentre quelli vacanti saranno coperti attraverso la procedura concorsuale, che sarà espletata per titoli ed esami.

L’avviso sarà pubblicato venerdì 27 luglio sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, successivamente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Le domande dovranno essere inviate, esclusivamente tramite posta elettronica certificata, all’Azienda Ospedaliera per l’Emergenza Cannizzaro, via Messina n. 829, Catania.

Il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso sulla GURI.