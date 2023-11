Scuola,le scelte della Conferenza Provinciale:Chindemi con Wojtyla

La Conferenza provinciale ha approvato il Piano di dimensionamento scolastico.

Lunga riunione, ieri, nella sede del Libero Consorzio di via Roma.

I sindaci hanno, in pratica, dato il via libera alla proposta che adesso dovrà essere sottoposta alle commissioni per arrivare al documento definitivo da inviare alla Regione per l’emanazione del decreto.

La conferenza provinciale ha previsto che dieci scuole perdano l’autonomia dal prossimo anno scolastico. Si tratta complessivamente di 7 istituti comprensivi e di tre scuole superiori della provincia.

Per quanto riguarda Siracusa, il Chindemi perderebbe l’autonomia come il comprensivo Martoglio. Idem per l’Insolera. Il Verga, dunque- sarebbe confermato- dovrebbe assorbire l’istituto Martoglio, dopo la sentenza del Cga che ha “salvato” l’autonomia della scuola di via Madre Teresa di Calcutta. Il punto spinoso continua ad essere l’accorpamento della scuola Chindemi al Woityla.

Nel caso dell’Insolera, invece, al Rizza andranno gli indirizzi tecnici ed al Federico II di Svevia quelle professionali.

Sulla questione Chindemi-Wojtyla, nel capoluogo, l’atmosfera è calda da settimane ed anche in consiglio comunale l’approvazione della proposta della seconda commissione ha creato dissapori tra le forze politiche rappresentate all’interno dell’assise cittadina. Anche le due scuole hanno preso posizione in maniera forte. L’istituto Wojtyla, avviando una petizione, con il coinvolgimento del consiglio d’istituto. Il Chindemi, attraverso una lettera a firma di tutti i docenti dell’istituto di via Basilicata.

La partita non sarebbe, in ogni caso, ancora finita. Conci Carbone parla già chiaro. “Chiederemo un incontro- annuncia- nella speranza di coinvolgere la deputazione regionale della provincia nella difesa dell’autonomia dell’istituto Chindemi”.

Nel frattempo, dopo la decisione della Conferenza provinciale, emerge una nuova possibilità, una proposta in realtà, che parte dall’istituto comprensivo Vittorini e che, fermo restando l’accorpamento, proporrebbe una diversa collocazione per il Chindemi. La proposta è partita dalla dirigente del Vittorini, Pinella Giuffrida.

In provincia perderanno l’autonomia anche due scuole di Lentini, due a Pachino, una scuola ad Augusta, a Floridia e a Rosolini, se nulla cambierà nel frattempo.

Il Brancati di Belvedere, intanto, a quanto pare dovrebbe essere aggregato al plesso Collodi.