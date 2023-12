Sindacato, il siracusano Andrea Bottaro alla guida della Uiltec Sicilia e Area Vasta

Il siracusano Andrea Bottaro è stato eletto Segretario Generale della Uiltec Sicilia ed Area vasta, la struttura che rappresenta il sindacato a livello regionale e nei territori di Siracusa, Ragusa, Caltanissetta, Enna e Palermo. Una realtà che dovrà occuparsi della gestione dell’industria siciliana, partendo dai petrolchimici di Siracusa, Gela e Milazzo e che dovrà gestire la transizione energetica a livello insulare. In questo contesto, la Sicilia avrà un ruolo fondamentale, “per il contributo importante che fornirà al Paese in termini di estrazione, raffinazione e generazione di energia elettrica”, spiega il sindacato. A guidare la struttura sarà il neo segretario generale Andrea Bottaro, con un passato da responsabile della Macro area.

“Una prospettiva strategica – ha dichiarato Daniela Piras, Segretario Generale della Uiltec nazionale – perché dovrà guardare allo sviluppo degli asset industriali dell’intera Sicilia, fondamentali per l’economia nazionale. Per queste ragioni contiamo su un dirigente che conosce bene il territorio e che ha maturato in questi anni esperienze importanti a livello nazionale. Siamo certi che Andrea Bottaro farà bene, impostando un’azione sindacale basata sul supporto di un’economia sostenibile e della tutela del lavoro. La Uiltec crede alla ‘Green deal’, ma senza un vero e proprio ‘Social deal’ non c’è futuro”.

Dal canto suo, Andrea Bottaro prevede “sfide importanti ed un futuro industriale da conquistare”. Per il segretario, “possediamo gli asset e le professionalità per trainare l’industria chimica ed energetica del Paese, dobbiamo conquistare gli investimenti e dare una prospettiva all’industria siciliana. Possiamo candidarci ad essere un hub energetico al centro del Mediterraneo, al servizio dell’Europa”.