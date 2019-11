Siracusa. Al Santuario il pellegrinaggio Unitalsi nel XXV anniversario della consacrazione con Papa Wojtyla

Un appuntamento particolarmente atteso dai fedeli. Dall’8 al 10 novembre, il Santuario della Madonna delle Lacrime ospiterà il XXXII pellegrinaggio interregionale dell’Unitalsi Sicilia. L’appuntamento coincide con il XXV anniversario dalla Dedicazione del Santuario che fu consacrato da San Giovanni Paolo II. Per l’ occasione la Sezione Sicilia Orientale dell’Unitalsi e il Santuario hanno organizzato un pellegrinaggio speciale e ricco di avvenimenti.Saranno oltre 2 mila i soci e i volontari che si sono dati appuntamento a Siracusa provenienti da tutte le sottosezioni siciliane alle quali quest’anno si aggiungerà anche la sezione Molisana.Al pellegrinaggio prenderanno parte anche il presidente nazionale Antonio Diella, il vicepresidente Rocco Palese, e i Consiglieri Nazionali che saranno accolti da Nunzio Faranda presidente della sezione Siciliana Orientale e da don Enzo Murgano, assistente regionale dell’Unitalsi .Il pellegrinaggio sarà inaugurato venerdì 8 novembre alle ore 17,00 con la Santa Messa all’aperto in Via degli Orti al termine della quale si terrà il passaggio nella Casa del Pianto. Sabato 9 novembre alle ore 9,30 la celebrazione eucaristica presso il Santuario di Santa Lucia a Sepolcro, alle 15,30 la visita teatralizzata alle catacombe di San Giovanni. Alle ore 21,00 la processione aux flambeaux lungo i viali del Santuario, con spettacolo piromusicale.Domenica 10 novembre alle ore 9,00 la processione con la copia della Madonna delle Lacrime e del Reliquiario delle Lacrime della Madonna dallo Sbarcadero Santa Lucia, passando per la Casa del Pianto fino a giungere al Santuario della Madonna delle Lacrime. Alle ore 10,30 nella Basilica, la Santa Messa presieduta dall’Arcivescovo di Siracusa, Mons. SALVATORE PAPPALARDO.A tutti i presenti alla celebrazione sarà distribuito il cotone benedetto e seguire alle ore 15,30 la processione e benedizione Eucaristica lungo i viali del Santuario.Nell’ambito del pellegrinaggio sarà possibile visitare la mostra allestita all’interno della Basilica dal tema “Vivrò d’amore”, itinerario fotografico di Vito Finocchiaro e commenti di Carmelo Ferraro.”Siamo onorati che il Santuario in questa importante ricorrenza abbia voluto coinvolgere nell’organizzazione l’Unitalsi, accogliendo il nostro pellegrinaggio tra le celebrazioni in programma – ha sottolineato Nunzio Faranda presidente della Sicilia Orientale. Tutta la famiglia dell’Unitalsi sarà accolta dalla tenerezza e dalla bellezza della Madre della Madonna delle Lacrime che illuminerà il nostro cammino verso la sofferenza delle persone, sono loro la vita e il futuro dell’Unitalsi”.