Siracusa. Al via ufficiale oggi i saldi invernali: parte la caccia all’affare

Al via ufficiale oggi i saldi invernali. Già da giorni in realtà, come sempre, gli sconti , in sordina, sono partiti. Da questa mattina, però, parte la vera e propria stagione dei saldi, anticipata, nelle scorse settimane dal Black Friday, ormai a pieno titolo nelle usanze e nelle attese degli acquirenti, a caccia di affari. La Sicilia anticipa le altre regioni, dove da sabato 4 i prodotti saranno scontati rispetto al prezzo originario. Lo scorso anno, secondo i dati Confcommercio, la spesa media pro capite durante i saldi si è aggirata intorno ai 140 euro procapite. Il rischio paventato per quest’anno dal Codacons è, invece quello di un flop, probabilmente determinato proprio dall’effetto Black Friday. La legge, com’è noto, impone sui capi in vendita, l’indicazione del prezzo iniziale, di quello scontato con la relativa percentuale. Le associazioni dei consumatori mettono in guardia da sconti esorbitanti già dai primi giorni.Il rischio è che possa trattarsi di “finti” sconti o di prodotti che provengono da vecchie collezioni, magari spacciate per nuove. Non è nemmeno inusuale che il prezzo iniziale venga indicato con un importo superiore rispetto a quello che, in effetti, era applicato prima degli sconti. Ma si tratta solo dei casi a cui fare attenzione. Per il resto, la caccia allo sconto diventa certamente un vantaggio per gli acquirenti e per i commercianti, che contano proprio su queste settimane per far quadrare meglio i conti.