Siracusa. Ambiente, la ex Provincia: “centralina al campo scuola, presto attiva”

Tornerà in funzione “entro breve tempo” la centralina di rilevamento della qualità dell’aria spostata da viale Teracati all’interno del camposcuola Pippo Di Natale. Lo comunica la ex Provincia Regionale con una nota di risposta al nostro articolo di ieri. Riguardo al riposizionamento, ribadito che è stato previsto “dal progetto di realizzazione della rete di monitoraggio regionale, curato da Arpa Sicilia e condiviso dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa e dal Comune di Siracusa”. E’ in itinere l’iter per la fornitura dell’ energia elettrica. Ecco perchè un mese dopo la notizia dello spostamento non è ancora in funzione la centralina.

Nota del direttore: Nel prendere atto dei chiarimenti forniti dalla ex Provincia Regionale, riteniamo sia interessante però fornire all’opinione pubblica e in dettaglio le motivazioni che hanno condotto Arpa Sicilia alla scelta di spostare la centralina da uno degli incroci con maggiori concentrazioni di pm10, all’interno di un polmone verde come il Di Natale. Al camposcuola, peraltro, negli anni scorsi proprio Arpa aveva piazzato un laboratorio mobile di analisi. Iniziativa presentata in pompa magna e poi rientrata poco tempo dopo, destinando il mezzo mobile ad altre aree più “complesse”.