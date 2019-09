Siracusa. Asili nido comunali, che svista: scarichi il bando ma parla di… accalappiamento cani

Che ci azzeccano i cani da accalappiare con gli asili nido comunali? Niente, in effetti. Però i due temi finiscono dentro lo stesso bando di gara europeo preparato dal Comune di Siracusa e pubblicato sul portale regionale dedicato ai lavori pubblici (lavoripubblici.sicilia.it/appalti-telematici). Nella sezione appalti telematici, scegliendo il Comune di Siracusa come stazione appaltante, si aprono in ordine di pubblicazione i bandi più recenti. Scegliendo quello degli asili nido, si apre una ulteriore pagina da cui scaricare, ad esempio, il bando europeo. Una volta aperto, ecco la sorpresa: l’oggetto è il randagismo e il servizio di recupero e ricovero di animali vaganti. Un documento, insomma, che non c’entra nulla e relativo ad un’altra gara.

Facile immaginare il disorientamento di quegli imprenditori che, convinti di studiare una gara per gli asili nido, si siano ritrovati a leggere nel bando di “servizio di cattura, ricovero, custodia e mantenimento in vita dei cani randagi, anche traumatizzati e malati, raccolta e smaltimento delle spoglie in idoneo impianto all’interno del Comune di Siracusa”.

Stiano tranquilli: non dovranno davvero occuparsi anche dell’accalappiamento dei cani e tanto meno dello smaltimento delle loro spoglie. Non dovranno acquistare furgoncini, museruole e guinzagli. Si tratta di un errore, evidente, figlio probabilmente dell’ inserimento di un file sbagliato tra la documentazione prevista.

Tornando agli asili nido, la gara dovrebbe essere celebrata a fine ottobre con la prospettiva dell’avvio del servizio verosimilmente entro gli inizi del nuovo anno.