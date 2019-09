Siracusa. Asili nido, gara da cinque milioni di euro: tre lotti da aggiudicare

Tre lotti, da circa un milione 600 mila euro ciascuno, per i 7 asili nido comunali di Siracusa. Il bando è stato pubblicato e prevede la distribuzione del servizio secondo precisi criteri. Il primo lotto riguarda gli asili del Tribunale, di via Spagna e di via Cassia per un importo di un milione 643 mila euro circa. Il secondo lotto , per un milione 591 mila euro, è relativo agli asili nido comunali di via Specchi e di via Basilicata. Stesso importo per l’ultimo lotto, in cui sono inclusi gli asili di via Regia Corte e di via Servi di Maria. La novità principale riguarda i tempi. Una volta affidato, infatti, il servizio non scadrà al termine di ogni anno scolastico. La durata è triennale, con scadenza il 30 giugno 2022 e la possibilità di procedere con una proroga dei termini per il tempo necessario a concludere le procedure. I prezzi di aggiudicazione rimarranno fissi e invariabili per tutta la durata del servizio,secondo quanto inserito nel capitolato d’appalto. A fine ottobre si procederà con l’apertura delle buste. Successivamente si passerà alla fase di valutazione e, quindi, all’affidamento. Non è escluso che l’avvio del servizio, con l’apertura degli asili nido comunali, possa quindi slittare agli inizi del prossimo anno.