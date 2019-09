Potrebbe essere di origine dolosa l’incendio che ha danneggiato la parte anteriore di una Hyundai Santafè parcheggiata in via Basilicata. Sul posto, dopo la segnalazione, gli uomini delle Volanti e , per le operazioni di spegnimento, i vigili del fuoco. I rilievi non hanno consentito di determinare con certezza le cause all’origine del rogo. Sono, però, in corso indagini per appurare l’accaduto.