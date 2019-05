Siracusa. Autunno in primavera, l’immagine simbolo: grandine in spiaggia

Un week end senza troppo sole e con temperature che si aggireranno intorno ai 19 gradi. Queste le previsioni meteo per il week end alle porte in provincia di Siracusa. Superata l’anomala ondata di maltempo che ieri si è abbattuta sul territorio, con precipitazioni intense , temperature che in calo (15 gradi nel capoluogo) e perfino grandine, nel pomeriggio, il fine settimana rientrerà in una situazione più simile a quella primaverile, sebbene distante dalle medie stagionali in questo lembo di Sicilia. L’immagine che rimane e che meglio racchiude la straordinarietà del maltempo di ieri può senza dubbio essere quella pubblicata dal Lido Arenella, che ha già aperto la stagione a inizio mese, in linea con l’avvio ufficiale della stagione balneare in Sicilia. La spiaggia, la sabbia dorata della località balneare di Siracusa , le sdraio, gli ombrelloni, la passerella in legno ma, nota stonata e significativa, sopra tutto questo, il ghiaccio, la grandine. Si rincorrono in queste ore anche indiscrezioni secondo cui , entro un breve lasso di tempo, “scoppierà” l’estate, con temperature che improvvisamente andrebbero a sfiorare i 40 gradi. Previsione smentita, tra gli altri,dall’esperto meteo Simone Pecorella di Weather Sicily, che parla di “fake news. Inutile condividerle- spiega dal suo profilo Facebook -Non si intravede alcun “caldo” nel lungo termine. Tuttavia entro sabato guadagneremo qualche grado, poi ancora fresco (non come ieri) per buona parte della prossima settimana”.