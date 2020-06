Siracusa. Carceri, situazione drammatica: sit-in in prefettura. Grave carenza d’organico

Sit-in, ieri mattina, davanti la Prefettura. A protestare, i rappresentanti delle segreterie provinciali Sappe e Fns Cisl. Volantinaggio per spiegare le ragioni dell’iniizativa, con in testa i segretari Antonino Stella e Fabio D’Amico. Al centro dell’attenzione le problematiche presenti nelle carceri e i pericoli a cui i poliziotti penitenziari sono sottoposti nello svolgimento del proprio lavoro. I recenti fatti di cronaca hanno spinto i sindacati di categoria a chiedere un impegno serio e concreto da parte del Governo, a fronte di quello che definiscono “un rischio oramai giornaliero di essere messi sotto accusa da delinquenti”. Al capo di gabinetto Giuseppa Maria Spampinato, i segretari hanno consegnato un dossier sulla situazione dei penitenziari della provincia di Siracusa. Occasione per focalizzare l’attenzione sulla carenza di organico , che diventerebbe cronica ad Augusta. Presentato a tale scopo un documento da cui si evince che “la pianta organica della Casa Reclusione di Augusta prevede 251 poliziotti penitenziari ma alla data odierna ne sono assegnati 235. Di fatto 22 poliziotti sono distaccati presso il Nucleo Provinciale di Siracusa e 18 sono distaccati in altri istituti, per un totale di 56 unita mancanti, con ulteriore carenza cronica nel ruolo sovrintendenti previsti 18, unità presenti 4 , ruolo ispettori previsti 17, presenti 9 . La Prefettura ha espresso solidarietà ed assunto l’impegno di “inoltrare al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria la richiesta di integrazione del personale di Polizia Penitenziaria nella provincia di Siracusa”.