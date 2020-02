Siracusa. Casa del Pellegrino, la gestione torna al Santuario: “coinvolgere ex lavoratori”

La gestione della Casa del Pellegrino torna al Santuario della Madonna delle Lacrime. Gli asset della precedente società fallita, attraverso l’Aprotur (Agenzia di Promozione del Turismo Religioso) di Siracusa, tornano nella disponibilità dell’ente chiesa Santuario.

L’agenzia ha fatto da tramite, “con una procedura trasparente che ha avuto come protagonista un imprenditore siracusano che ha donato una cifra per l’acquisto degli asset, poi ricondotti al Santuario”, ha spiegato questa mattina Pippo Gianninoto.

Quanto agli ex dipendenti della società che prima del fallimento gestiva la Casa del Pellegrino, la volontà è quella di riuscire a coinvolgerli nel rilancio della struttura. “La scelta spetta al Santuario. Ma ogni allarme su gruppi di potere in azione o altre storie poco chiare è campato in aria. Gruppo di professionisti qui si è messo in gioco per rilanciare il turismo religioso a Siracusa e creare economia. Questo è lo scopo dell’Aprotur, mentre la Casa del Pellegrino verrà gestita dal Santuario”.