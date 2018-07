Siracusa. Chiusa anche oggi la postazione del 118 di Ortigia: nessuna soluzione nonostante il pressing di politica e istituzioni

Resta chiusa anche oggi la postazione del 118 di Ortigia. A diversi giorni dall’intervento dell’assessore Fabio Moschella, che ha sollecitato il ripristino immediato del servizio, chiedendone la garanzia h24, la situazione non è stata in alcun modo sbloccata, nonostante l’alta affluenza di turisti, in questo periodo, che si riversano nel centro storico. Silenzio assoluto dall’Asp da una parte e dalla Seus, l’azienda che gestisce il 118 in Sicilia, dall’altra.