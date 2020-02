Siracusa. #domenicaalmuseo, visite gratis nei siti culturali: ecco quali

Torna l’appuntamento con #domenicaalmuseo in Sicilia. Come ogni prima domenica del mese, nella regione, secondo quanto stabilito dal Dipartimento per i Beni Culturali, diversi siti dell’isola, in tutte le province, saranno visitabili gratuitamente. Anche in provincia di Siracusa, come ormai da tradizione, alcuni tra i luoghi più importanti dal punto di vista archeologico e non solo, saranno dunque a disposizione di quanti, residenti e turisti, vorranno goderne le bellezze. Nel dettaglio, gratuito l’accesso all’area archeologica dell Neapolis. Gratis anche l’ingresso all’Ipogeo di piazza Duomo. In provincia, visite gratuite alla Villa del Tellaro di Noto, mentre nella zona nord del territorio, ad Augusta, sarà possibile visitare l’area archegologica di Megara. A Palazzolo, infine, accesso libero ai musei Archeologico e Antonino Uccello, al Teatro Greco . A partire da febbraio sarà possibile ammirare finalmente i Santoni ogni venerdì e sabato, con due visite giornaliere (ore 12 e ore 13) all’area dei Santoni. Massimo 10 persone prenotando allo 0931 875575.

