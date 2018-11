Siracusa. E’ Lucio Salvatore Ficarra il nuovo direttore generale dell’Asp

Siracusa ha un nuovo manager della sanità. La giunta regionale ha deciso e dall’elenco di circa 30 nomi preselezionati da una apposita commissione ha scelto – discrezionalmente – quello di Lucio Salvatore Ficarra. Sarà lui a guidare l’Azienda Sanitaria Provinciale aretusea con una prima missione ben chiara: avviare la progettazione del nuovo ospedale e quelle opere propedeutiche (e di competenza dell’Asp) per giungere alla sua realizzazione.

Le nomine sono arrivate nel pomeriggio, quasi a sorpresa.

Lucio Salvatore Ficarra, 54 anni, è stato direttore generale dell’Asp di Agrigento e sostituto del commissario straordinario a Enna. Vanta, tra le altre, esperienze anche a Caltanissetta e Gela con ruoli di direzione e responsabilità nei settori amministrativo ed economico-finanziario.

“La Sicilia – spiega una nota della Presidenza della Regione – è la seconda Regione d’Italia ad avere applicato la cosiddetta Riforma Lorenzin che pone alla politica vincoli più stringenti nei criteri di scelta. Inoltre, su indicazione del presidente Nello Musumeci, è stato chiesto ai candidati di rilasciare un’autocertificazione relativa a parentele pericolose e a eventuali condanne o procedimenti in corso in sede penale. Il criterio seguito dal governo è stato quello di non riconfermare nei propri ruoli coloro che erano stati designati dal precedente governo”.