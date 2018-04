Siracusa. Elezioni Rsu della scuola, il buon successo della Flc Cgil. “Insidie celate ma noi forti”

Il segretario della Flc Cgil, Paolo Italia, si congratula con i 285 candidati del sindacato per l’impegno ed il buon risultato ottenuto in occasione delle elezioni per il rinnovo delle Rsu. Oltre 3.000 elettori per ottenere il 42% delle Rsu in provincia.

“Non era facile, non era dovuto, non era scontato, ma partivamo da una certezza che la serietà, la costanza nel lavoro e la coerenza nell’osservare gli impegni presi, sono fattori che ripagano sempre”, scrive in una nota.

“Abbiamo superato anche delle celate insidie messe in atto da qualche dirigente scolastico, ma i risultati ottenuti parlano chiaro: è stata una bella dimostrazione di coesione e di partecipazione da parte di tutto il personale del mondo della conoscenza”, aggiunge Italia che apre adesso una nuova fase, quella degli impegni derivanti dalle nuove norme contrattuali.