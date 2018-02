Siracusa. Fondi per l’agricoltura e la pesca, convegno e convenzione Assessorato Regionale-Commercialisti

Si parlerà di incentivi per l’agricoltura e la pesca (programmazione 2014-2020 della Regione Sicilia) in un convegno che si terrà lunedì 5 febbraio 2018 presso la sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Siracusa. Appuntamento alle 15.30.

Saranno illustrate le agevolazioni offerte dai bandi regionali pubblicati, il primo dei quali in scadenza il prossimo 20 febbraio, nonché le modalità di presentazione delle domande e di accesso ai fondi pubblici.

Sarà anche presentata la convenzione stipulata tra l’Ordine di Siracusa e l’Assessorato all’Agricoltura ed alla Pesca della Regione Siciliana per l’accesso diretto dei commercialisti al portale Sian, che consente le attività di inserimento nel sistema informativo delle domande relative alle misure afferenti il Piano di Sviluppo Regionale Sicilia 2014/2020.

All’evento parteciperà l’assessore regionale Edy Bandiera. Sono poi previsti gli interventi di Dario Cartabellotta, dirigente generale Dipartimento della Pesca Mediterranea e di Michele Giglio, dirigente dell’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Siracusa.

Ulteriori chiarimenti saranno forniti da Salvatore Caligiore, Francesco Bisognano e Riccardo Ferranti, componenti della Commissione Fondi Strutturali dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Siracusa.

“Siamo quotidianamente al fianco delle imprese – dichiara Massimo Conigliaro, presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Siracusa – per cogliere le occasioni di sviluppo offerte dai fondi europei, spesso sconosciute ai più. La convenzione appena stipulata con l’Assessorato Agricoltura e Pesca è un segnale importante di riconoscimento della nostra funzione e consente ai nostri iscritti non soltanto di fornire il consueto supporto nei piani d’impresa, ma anche di gestire direttamente le istanze di accesso ai fondi pubblici mediante l’utilizzo del portale dedicato ai bandi pubblicati dall’Assessorato, di imminente scadenza”.