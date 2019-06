Siracusa. Il parco di piazza Adda intitolato a Corrado Cartia: “Sarà un luogo vivo”

Da oggi il parco giochi di piazza Adda porta il nome del giornalista Corrado Cartia. Questa mattina, l’intitolazione ufficiale. A scoprire la targa, il sindaco, Francesco Italia insieme alle figlie di Cartia, Loredana e Barbara. Dino Cartia è morto nel 2012 a 71 anni. E’ stato il fondatore della “Editrice Meridionale”,che nel 1972 trasferisce a Roma trasformandola in “ Cartia Editrice “. Ha pubblicato in pochi anni circa 200 libri.Con l’avvento delle televisioni private, cura in qualità di Direttore “Antenna 4 “nel 1975, e dopo un anno, un’altra televisione romana, Teleregione Roma, gli offre di curare i programmi culturali e di intrattenimento. Dal 1981 al 1994 lavora per la RAI, settore radiofonico e per la RAI Sicilia come collaboratore per la provincia di Siracusa. Lavora per Video Siracusa,Video Regione, Telemarte.Ha ricevuto diversi premi, tra gli altri, il Donatello, il Viareggio opera prima,il Capodieci. Ha Pubblicato nel 1979 un libro di poesie, nel 2003 “Pezzi a Memoria “, nel 2006 “Vermexio racconta” , nel 2009 “La Provincia racconta”. L’intitolazione del parco rappresenta solo un primo passo verso la realizzazione di un più ampio progetto a cui la famiglia e l’Associazione Italiana della Stampa stanno lavorando, in sinergia con il Comune.