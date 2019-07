Siracusa. Il talento giovanile sale in cattedra, tornano le Feste Archimedee

Tutto pronto per l’edizione 2019 delle Feste Archimedee, l’appuntamento ormai tradizionale con il genio e la creatività giovanile. La manifestazione ideata da Carlo Gilistro esplora ogni campo dello sviluppo e della valorizzazione del talento degli under 18: arte, scienza, sport, cultura e laboratori. E poi ancora le grandi serate di gala in piazza Duomo con ospiti direttamente dai più famosi talent italiani.

Ricco il programma con start il 4 luglio alle 19.00 con una grande parata dal ponte Santa Lucia fino a piazza Duomo, al ritmo di coinvolgenti percussioni. A seguire, la cerimonia di apertura delle Feste Archimedee.

L’Antico Mercato, il cortile del palazzo della Provincia, il giardino dell’Artemision e piazza Minerva gli altri “cuori” pulsanti della manifestazione. Da non perdere i laboratori (anche di magia) aperti alla partecipazione, ogni sera dalle 19.00 in piazza Minerva e il Festival del Gusto. Gran finale il 6 luglio in piazza Duomo alle 21.30 con la partecipazione straordinaria di Tullio Solenghi e Massimo Lopez ed ospiti come Jovica Begoiev, Damiano Bisozzi, Emanuele Bertelli, Tecla Insolia e molti altri ancora.