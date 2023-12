Siracusa in tv, su Rai3 la puntata di Viaggio in Sicilia dedicata alla città di Archimede

Domani sera, venerdì 29 dicembre, in seconda serata su Rai3 ultima puntata di “Viaggio in Sicilia”. Il viaggio-racconto on the road della scrittrice Simonetta Agnello Hornby e del fumettista e illustratore Massimo Fenati, autore del graphic novel de “La Mennulara” si conclude con una puntata dedicata a Siracusa.

Il tour inizia da Ortigia, il centro storico della città di Archimede, con un giro in motocarrozzetta. Dalle viuzze strette si raggiunge piazza Duomo e poi la Fonte Aretusa, dedicata alla ninfa della dea Artemide ed al mito che la lega ad Alfeo, definito ironicamente da Simonetta “il primo stalker della storia”.

Simonetta e Massimo raggiungono poi il parco dedicato ad Archimede e alle sue macchine, ricostruite a grandezza naturale. Ad accoglierli c’è la direttrice Cinzia Vittorio, alla guida di un gruppo di sole donne, che mostra loro le macchine esposte, riproduzioni delle invenzioni di Archimede, utilizzate durante l’assedio di Siracusa per difendere la città dai Romani.

L’emozione e la sorpresa accompagnano Simonetta e Massimo nell’area archeologica di Siracusa, alla Neapolis, quando entrano nel famoso Orecchio di Dionisio e nel Teatro Greco vuoto, riempito da suoni e ricordi delle tragedie cui Simonetta aveva assistito in passato.

Sulla via del ritorno verso Agrigento, Simonetta decide di mostrare a Massimo uno dei luoghi che hanno ispirato il suo romanzo “Il veleno dell’oleandro”: Pantalica. Un’antica necropoli, risalente al XIII secolo a.C., sito archeologico divenuto nel 2005 Patrimonio dell’Umanità.