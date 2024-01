Siracusa. Istruzione 4+2, autorizzati 4 corsi in provincia: via alla sperimentazione

Sono 4 i corsi autorizzati alla sperimentazione della nuova istruzione tecnica e professionale 4+2 nella provincia di Siracusa.

Tra i 21 istituti che in Sicilia potranno avviare questo percorso con l’attivazione di 26 corsi, figurano anche l’IISS ‘Luigi Einaudi’ e l’IISS ‘Filadelfio Insolera’ di Siracusa, l’IIS ‘Gaetano Arangio Ruiz’ di Augusta (per i due corsi Amministrazione, finanza e marketing – Meccanica, meccatronica ed energia).

Tenuto conto del progetto nazionale, le scuole hanno presentato le loro candidature per la riduzione da 5 a 4 anni del percorso di studi, che consentirà l’accesso poi agli ITS, per l’alta specializzazione (2 anni) o accedere all’università o direttamente al mondo del lavoro.

Un percorso che si pone l’obiettivo di rafforzare le competenze di base e quelle specialistiche, mettendo in campo un legame più saldo con il mondo dell’impresa.

Dei 26 corsi autorizzati – 193 in tutta Italia – il maggior numero è nella provincia di Messina (8), seguono Catania con 5, 4 Siracusa, 4 Caltanissetta, 2 Agrigento, 1 rispettivamente a Trapani, Enna e Ragusa.