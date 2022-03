Siracusa.La morte di Valeria Pandolfo,la madre a “Chi l’ha visto”: “Voglio la verità”

Davanti alle telecamere di Rai2, nel corso della trasmissione “Chi l’ha Visto?” condotto da Federica Sciarelli, Mirella, la madre di Valeria Pandolfo, scomparsa a 40 anni in circostanze che appaiono poco chiare, ha raccontato la sua dolorosa storia. Chiede che sia fatta chiarezza e che i tanti punti oscuri trovino una spiegazione. Tanti vuoti da colmare nella ricostruzione. Un vuoto incolmabile, ovviamente, la perdita.

Una storia agghiacciante, con situazioni che hanno dell’incredibile. Valeria era una donna che viveva la sua vita con l’anima di una bambina. Utilizzava i social, dove aveva trovato quelli che pensava fossero amici. Ad un certo punto,un uomo si introduce nella sua vita. E’ il 2019 e inizia una relazione, da subito motivo di forte preoccupazione per la famiglia. Valeria viene inserita in gruppi Whatsapp dal contenuto che “fuori dalla norma” e spesso a sfondo sessuale e con riferimenti a denaro.

L’uomo è un 47enne residente a Prata Sannita, in provincia di Caserta. Dopo essere arrivato a Siracusa, porta via Valeria dalla Sicilia, nonostante la denuncia per circonvenzione di incapace che, per proteggerla, la madre aveva nel frattempo presentato. Da quel momento. Valeria taglia i ponti con la famiglia. Poi la comunicazione, fredda, secca, attraverso un messaggio: “tua figlia è morta questa mattina alle 8:30”.

La madre di Valeria pretende chiarezza, che tutti i suoi dubbi (spesso per lei sono certezze) trovino una spiegazione.

Per rivedere la puntata di “Chi l’ha Visto?” in cui si racconta la storia di Valeria, clicca qui