Siracusa. Leonardo Tiralongo piccolo inviato di “Striscia” per parlare di inquinamento

È certamente il più giovane tra gli inviati di “Striscia”. Esordio in onda questa sera per Leonardo Tiralongo,il baby sindaco di Siracusa che ha iniziato a raccontare, con tanto di fascia tricolore, con il servizio realizzato nei giorni scorsi, l’inquinamento atmosferico del Siracusano, ma da un punto di vista diverso, propositivo.

Ha parlato di malformazioni e di come anche la sua vicenda personale potrebbe avere un nesso con l’inquinamento da metalli pesanti.

Poi il ricorso alla scienza,quella in grado di rilevare la concentrazione di metalli pesanti nell’organismo attraverso l’analisi del capello. Ma anche quella che, attraverso la nutraceutica e non solo,può disintossicare.

Prelevati dunque 40 campioni da altrettante persone. Tutto lascia presagire che ci sarà, a risultati ottenuti,un nuovo servizio di Leonardo su Canale 5.

Bravissimo il piccolo inviato, che è subito entrato alla perfezione nello stile di Striscia, serietà e simpatia al contempo.