Siracusa. Lutto nel mondo del giornalismo: è venuto a mancare Gregorio Valvo

Giornata funestata dalla notizia della scomparsa di Gregorio Valvo, giornalista ed opinionista politico che ha raccontato con la sua vis gli ultimi trent’anni di questa provincia. Attivo in particolare nella zona nord, ha poi saputo ampliare ed estendere la sua attività fino a diventare figura di riferimento per tutto il territorio siracusano.

Pioniere dell’informazione televisiva con Tele Stampa Sud-Il Triangolo ma anche apprezzata “penna” della carta stampata con collaborazioni per Il Giornale di Sicilia, La Nota ed i Fatti. Schietto e mai schierato, non ha mai rinunciato al ruolo tipico del giornalista affrontando con determinazione e coraggio le varie battaglie della professione e della vita.

Al cordoglio espresso dalla segreteria provinciale di Assostampa Siracusa si associano anche le redazioni di Fm Italia e SiracusaOggi.it, strette al dolore di Agata, Anna Gloria ed Enrico per la scomparsa del collega Gregorio Valvo.

I funerali saranno celebrati domani alle 15 nella chiesa di Santa Rita.