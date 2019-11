Siracusa. Marcia dei Diritti dei Bambini, mercoledì 20 modifiche alla viabilità

Si terrà domani mercoledi 20 novembre, la XII° “Marcia dei Diritti dei Bambini” promossa da Siracusa Città Educativa, in collaborazione con la Rete delle associazioni e le scuole cittadine.

Il corteo partirà dal camposcuola Pippo di Natale alle 9 per arrivare in piazza Santa Lucia dopo aver attraversato viale Teocrito. Alla Borgata, i volontari e le volontarie animeranno la giornata con giochi, letture, laboratori e riflessioni sul tema dei diritti.

Per l’occasione, predisposte modifiche alla viabilità. Dalle 09:00 alle 11:00, divieto di transito momentaneo al passaggio degli studenti partecipanti lungo viale Augusto, viale Teocrito, viale Cadorna, via Ragusa e piazza Santa Lucia. Dalle 08:00 alle 10:00, in viale Augusto, divieto di transito e di sosta con rimozione coatta ambo i lati, fatta eccezione per i bus.

Il 20 novembre si celebra in tutto il mondo la Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. La data ricorda il giorno in cui l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite adottò, nel 1989, la Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.