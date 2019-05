Siracusa. Monica Guerritore, Marco Paolini e la Tosca: la lunga estate del teatro greco

Siracusa è stata inserita con il suo teatro greco nel cartellone “Anfiteatro Sicilia”. Al termine della stagione della Fondazione Inda, gli spettacoli continueranno anche in estate con una serie di interessanti appuntamenti. Il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, saluta con soddisfazione l’intesa raggiunta “grazie ad un accordo con la Regione Siciliana”.

Il 19 luglio, Monica Guerritore sarà protagonista dello spettacolo “Dall’inferno all’infinito”; domenica 21 luglio

spazio all’opera con “Tosca”, prodotta dal Coro Lirico Siciliano con replica il 31. Il 26 luglio Marco Paolini porta in scena “Nel tempo degli Dei-Il calzolaio di Ulisse”.

Da confermare infine la data del 24 agosto per la “Turandot”, una coproduzione “Opera Carolina di Charlotte” e “Fondazione Festival Pucciniano Torre del Lago”, con Marcello Giordani.

“Si tratta di spettacoli di grandissima qualità. Un cartellone di grande spessore culturale che sarà riproposto anche nelle prossime stagioni con nuovi spettacoli e con nuovi allestimenti da noi proposti all’Ara di Ierone e all’Anfiteatro Romano e che hanno trovato condivisione piena da parte di Filippo Amoroso”, aggiunge Fabio Granata, assessore alla Cultura.