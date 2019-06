Siracusa. Nasce il Parco giochi Corrado Cartia, mercoledì l’intitolazione

L’area a verde tra via Basento, via Adige, via Tevere, via Tagliamento diventa “Parco Giochi Corrado Cartia”. Mercoledì alle 10.30 la cerimonia di intitolazione. A scoprire la targa che ricorda la dedica alla memoria del giornalista siracusano morto nel dicembre 2012 a 71 anni, sarà il sindaco di Siracusa, Francesco Italia.

Corrado Cartia nacque a Siracusa il 05 dicembre del 1941. E’ stato il fondatore della “Editrice Meridionale”,

che nel 1972 trasferisce a Roma trasformandola in “Cartia Editrice”. Ha pubblicato in pochi anni circa 200 libri.

Con l’avvento delle televisioni private, è stato direttore di “Antenna 4″ nel 1975 e ,dopo un anno, un’altra televisione romana, Teleregione Roma, gli offre di curare i programmi culturali e di intrattenimento.

Dal 1981 al 1994 lavora per la Rai, settore radiofonico e per la Rai Sicilia come collaboratore per la provincia di Siracusa. Lavora per Video Siracusa, Video Regione, Telemarte. Ha ricevuto diversi premi, tra gli altri, il Donatello, il Viareggio opera prima, il Capodieci.

