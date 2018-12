Siracusa. Natale, gli auguri dell’Arcivescovo: “Rispettare la dignità e pensare agli invisibili”

“Dobbiamo distinguere una comunicazione affidata ai gusti delle singole persone da una

comunicazione propria dei giornalisti professionisti. I quali ritengo devono fare riferimento

alla verità degli eventi perché dare una notizia è un servizio che si rende alla collettività

appellandosi alla verità dell’evento”. Così l’arcivescovo di Siracusa, mons. Salvatore Pappalardo,

salutando i giornalisti e gli operatori della comunicazione in occasione del Natale.

“E poi c’è un aspetto che mi ha colpito del discorso che il segretario della Conferenza Episcopale

Italiana ha tenuto ai giornalisti: ha messo in evidenza la responsabilità del giornalista. Ognuno

di noi che vive nella società ha una responsabilità: quella dei giornalisti è dare una

comunicazione con l’aggiunta del valore e che deve aiutare ognuno a relazionarsi con gli altri

in maniera da costituire quella civiltà dell’amore come mi piace ricordare. Se vogliamo una società

migliore, ciascuno di noi per la propria responsabilità di cittadino deve contribuire a realizzarla”.

Mons. Pappalardo, facendo riferimento a quanto già sottolineato nel tradizionale discorso dal

balcone per la festa di Santa Lucia lo scorso 13 dicembre, ha ribadito: “Il Natale è vero solo

nell’accoglienza, nel rispetto della dignità di ogni persona. Ciascuno di noi deve operare per

costruire la pace nella propria famiglia e nel proprio ambiente. E deve farlo nel rispetto di valori

come la verità la giustizia e il rispetto della dignità di ogni persona: bisogna rispettare la dignità

e dobbiamo pensare a chi non ha voce in capitolo, gli invisibili, perché troppo spesso nessuno

si prende cura di loro. E per stare vicino a queste persone ciascuno di noi deve fare la sua

parte, dare il proprio contributo. Bisogna lavorare perché nella nostra società ci sia la cultura

della carità. Gli atti di carità non devono restare gesti isolati, ma serve una nuova cultura

orientata al sostegno delle persone che hanno bisogno”.

Infine il pastore della Chiesa siracusana ha concluso: “La pace è legata al Natale: gli angeli

proclamano la pace agli uomini alla nascita del bambino Gesù. In questi giorni ci viene spontaneo

ripeterlo. Ma la pace deve essere rispettosa della verità e della dignità di ogni uomo perché il

figlio di Dio che si fa uomo vieni a rivelarci questa verità che ci impegna come

cristiani nel rispetto delle dignità di ogni uomo a garanzia della pace”.

Presenti il segretario dell’Assostampa di Siracusa, Prospero Dente, ed il consigliere dell’Ordine

dei giornalisti di Sicilia, Santo Gallo. Il consigliere nazionale dell’UCSI, Unione cattolica stampa

italiana, Salvatore Di Salvo, come tradizione ha donato un pane all’arcivescovo segno simbolico

del gesto dei giornalisti cattolici di donare un quantitativo di pane alla Caritas della chiesa della

Sacra Famiglia a Siracusa e alla casa Sara e Abramo, che accoglie i senza tetto della città.