Siracusa. Siam ripavimenta via Santa Maria dei Miracoli: “Mattonelle come quelle che c’erano”

Al via oggi i lavori di ripavimentazione definitiva di via Santa Maria dei Miracoli. Sono affidati alla Siam che nei mesi scorsi aveva effettuato lungo quel tratto degli interventi. Nel momento in cui la via fu riasfaltata con rattoppi esteticamente poco gradevoli e non in linea con lo stato originario dei luoghi non mancarono le polemiche, con l’intervento anche del Comune. “Si trattava di una ripavimentazione provvisoria- spiega Pucci La Torre- necessaria per garantire intanto la sicurezza della strada. Adesso, invece, parte quella definitiva, attraverso cui il tratto sarà ripavimentato con mattonelle praticamente identiche a quelle in cemento che in Sicilia, come credo ovunque nel mondo, non vengono più prodotte”.