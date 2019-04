Siracusa. Presentate 10.260 domande per il reddito di cittadinanza

Siracusa è quinta in Sicilia per numero di domande per il reddito di cittadinanza. Secondo i dati Inps, sono 10.260 le istanze presentate nella provincia aretusea. A Palermo 37.761, segue Catania con 27.622 e poi Messina (15.649). Prima di Siracusa figura Trapani (11.299). Chiudono Agrigento (9.973), Caltanissetta (7.262), Ragusa (5.078) ed Enna (3.830).

In totale sono 128.734 le domande per il reddito di cittadinanza pervenute alle sedi Inps della Sicilia. Lo comunica l’Istituto di previdenza. A livello nazionale le domande sono state 800mila (16% in Sicilia).