Siracusa Pride: “Il silenzio dei giorni”, presentazione con Rosa Maria Di Natale

Penultimo appuntamento con il Siracusa Pride 2022.

Incontro con la giornalista e scrittrice siciliana Rosa Maria Di Natale, autrice del libero “Il silenzio dei giorni” lanieri Edizioni. La presentazione avrà luogo venerdì sera, 1 Luglio, organizzata dall’Associazione Stonewall e dal Centro Antiviolenza Ipazia di Siracusa. Per la sua opera prima Di Natale sceglie di raccontare i colori, gli odori, le atmosfere della sua Sicilia attraverso una storia ambientata quasi dieci anni prima rispetto ai fatti reali, nell’immaginario Giramonte, paese cresciuto e sviluppatosi all’ombra dell’Etna, la grande e venerata Muntagna, che veglia silenziosa e possente sulla piccola comunità di provincia e sulla vita della famiglia Giunta, vera protagonista dei fatti narrati. Sullo sfondo di una società laboriosa ed orgogliosa ma irrimediabilmente chiusa in se stessa, a prevalere è la diffidenza verso ogni tipo di innovazione e cambiamento in una spirale di dolore e silenzio che a volte nemmeno la morte e lo scorrere del tempo riescono a mitigare. A Giramonte la modernità di li a poco arriverà comunque e prepotentemente con l’avvento del femminismo e delle lotte operaie, in netto contrasto con l’ideale di famiglia patriarcale nella quale ruoli e aspirazioni di uomini e donne sono stati da sempre cristallizzati ed inamovibili da secoli. Di questo e di molto altro ne parleranno con l’autrice le giornaliste, Nadia Germano ed Alessia Zeferino, la vice presidente di Stonewall Tiziana Biondi e l’avvocata del Centro Antiviolenza Ipazia, Maria Grazia Lazzara. Appuntamento venerdì 1 luglio alle ore 19:00 al pub HMORA in via Tisia, 27 . Il Siracusa Pride’22, avrà luogo sabato 16 luglio ed è organizzato e promosso da Arcigay Siracusa e Stonewall GLBT Siracusa, in collaborazione con: Amnesty International – Gruppo Italia 85, Arci, Arciragazzi Siracusa 2.0, Astrea in memoria di Stefano Biondo, Centro Antiviolenza Ipazia, CGIL, COBAS Scuola Siracusa, COBAS pubblico impiego Siracusa, No all’Odio – Movimento di contrasto ai discorsi d’Odio, Rete Degli Studenti Medi – Rete Emporwerment Attiva, UIL, Unione Degli Studenti Siracusa, Zuimama Arciragazzi, Oltre Frontiere.

Rosa Maria Di Natale, giornalista professionista, vive e lavora a Catania. Ha vinto il “Premio Ilaria Alpi” nel 2007 con una video-inchiesta. È stata docente a contratto di Giornalismo, comunicazione e nuovi media all’Università di Catania e ha pubblicato Potere di Link – Scritture e letture dalla carta ai nuovi media (Bonanno, 2009). Promuove e coordina gruppi di lettura in presenza e sul web. Questo è il suo romanzo d’esordio.

Il libro racconta di Peppino Giunta, siciliano di nascita e milanese d’adozione, che nello spazio di una notte racconta il suo drammatico vissuto al capo della redazione dove lavora come correttore di bozze. Ma ricostruendo i dolori del passato nella sua Giramonte, paesino ai piedi dell’Etna brulicante di contadini orgogliosi e passioni umane troppo umane, aumentano le probabilità di perdersi tra apparenza e realtà.

Quanto può far male il rifiuto della diversità? Può, almeno la morte, spegnere i vecchi rancori familiari?

Il romanzo è liberamente ispirato al “delitto di Giarre” del 1980, che portò alla fondazione del primo nucleo di militanti gay e l’anno successivo, a Palermo, alla prima Festa nazionale dell’orgoglio omosessuale.