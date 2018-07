Siracusa. Prima libreria storica tutelata in Sicilia, è La Casa del Libro Rosario Mascali

La Casa del libro Rosario Mascali è la prima libreria storica di Sicilia tutelata dalla legge. Su proposta della proprietaria Marilia Di Giovanni e delle sollecitazioni del mondo intellettuale, la Soprintendenza di Siracusa attraverso il personale dell’unità operativa Beni bibliografici ed Archivistici, ha analizzato tutta la documentazione ed ha accertato la sussistenza dell’interesse culturale. Questo si traduce con l’obbligo, da ora in poi, che “in quel luogo” non può che esserci la “libreria” intesa come spazio di interesse culturale, attività che viene collegata ad un luogo (il Palazzo del Governo) che era comunque già sottoposto alle prescrizione di interesse culturale.

La Libreria Mascali nasce nel marzo del 1930 come “Deposito delle Pubblicazioni di Stato” (come recita la targa conservata all’interno della libreria stessa) e nel 1942 Rosario Mascali la trasforma nel salotto culturale della città. Due anni dopo, vi affianca un piccola casa editrice che editerà, dal 1944 al 1985, 65 titoli.

I maggiori rappresentanti della cultura locale e attori della vita intellettuale del tempo vi si confrontarono. Molti i nomi e tra questi Salvatore Quasimodo, Elio Vittorini, Vitaliano Brancati, Leonardo Sciascia ,un fil rouge che arriva ai “frequentatori” di oggi tra i quali Roberto Andò e Roberto Alajmo e Luciano Canfora.