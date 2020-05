Siracusa. Primo Maggio, gli auguri di Elisa ai lavoratori siracusani. GUARDA IL VIDEO

Una sorpresa per i lavoratori siracusani. Questa mattina, Primo Maggio, arrivano gli auguri di Elisa, con un video pubblicato sulla pagina Facebook del sindaco, Francesco Italia. Un omaggio da parte di una delle più grandi musiciste e voci italiane a tutti i lavoratori siracusani e alla Sicilia, terra che Elisa conosce, ama e in cui ha trovato tanti amici. Nelle sue parole, un invito semplice e sentito a ritrovare nel nostro Dna i valori di solidarietà, tenacia, resilienza per ripartire in uno scenario inedito per l’intera umanità. Dal sindaco, Italia, un sentito ringraziamento ad Elisa e la promessa che Siracusa e la Sicilia non si arrenderanno. Intanto per oggi pomeriggio, a partire dalle 16, sulle pagine di Arsonica, il Primo Maggio Aretuseo, in #streaming con circa 30 band e molti ospiti a cura di Ciccio Bellia.