Siracusa. Progetti per due 2,7 milioni di euro: l’ex Provincia chiede fondi per strade e scuole

Otto progetti per interventi di diverso tipo, da quelli legati al rischio inondazioni, a quelli per gli impianti fotovoltaici di scuole superiori. Li ha presentati il Libero Consorzio alla Regione. I progetti sono stati trasmessi, secondo quanto disposto dal commissario straordinario dell’ex Provincia, Carmela Floreno, questa mattina agli uffici di Palermo con l’obiettivo di ottenere fondi per l’asse 10 del programma di Azione e Coesione della Sicilia 2014-2020.

I progetti trasmessi a Palermo perché ne verifichi i requisiti sono nel dettaglio i seguenti:

• Sistema di monitoraggio rischio idrogeologico prevenzione inondazioni fiumi Anapo-Ciane-Mammaiabica;

• Riduzione del rischio idrogeologico lungo la strada provinciale N° 76 “Diddino-Monti Climiti-Saiazza”;

• Riduzione del rischio idrogeologico lungo la provinciale N° 28 “Solarino-Fusco-Sortino”;

• Azione programmatica per la digitalizzazione dei processi amministrativi dell’Ente;

• Impianto fotovoltaico per la riduzione dei consumi di energia elettrica presso l’istituto scolastico “Tommaso Gargallo” a Siracusa;

• Impianto fotovoltaico per la riduzione di consumi di energia elettrica presso l’istituto scolastico “Luigi Einaudi”;

• Implementazione del sistema informativo territoriale e web application;

• Prevenzione e gestione delle emergenze di protezione civile.

Il finanziamento previsto è di due milioni settecento trentacinque mila euro.