Siracusa. Protesta dei lavoratori di Spaccio Alimentare, sit-in davanti l’Inps

Protesta questa mattina per i 77 dipendenti del supermercato Spaccio Alimentare che si trovava all’ex centro commerciale Papiri, oggi Archimede. Sit-in dei lavoratori davanti alla sede dell’Inps, vista la difficile condizione occupazionale in cui sono venuti a trovarsi. Sono ancora in “stand-by, in attesa di poter essere impiegati in un nuovo supermercato che, con una società , dovrebbe essere aperto. Mancano, tuttavia, al momento, garanzie scritte. Solo rassicurazioni verbali, che non bastano ai lavoratori, che lamentano anche ritardi nella corresponsione di quanto previsto dalla cassa integrazione. L’ultima mensilità ricevuta sarebbe, infatti, relativa alla mensilità di marzo. Il percorso potrebbe sbloccarsi nel momento in cui arriverà l’omologa del Tribunale, con cui potrebbero partire i lavori di ristrutturazione l’eventuale cessione del ramo d’azienda. All’Inps, i lavoratori, chiedono di accelerare i tempi dei pagamenti delle mensilità di aprile e maggio, alla stregua di quanto accaduto in altri analoghi casi in Sicilia. Per quanto riguarda la mensilità di aprile, la corresponsione sarebbe prevista per il prossimo mese.