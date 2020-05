Siracusa. Raccolta “porta a porta”: nuovo orario nelle zone balneari

In vigore da domani lunedì 4 maggio, l’orario estivo della raccolta differenziata “porta a porta” nelle contrade marine.

Con il nuovo orario il servizio di raccolta dei rifiuti, verrà effettuato dalle 22 , mentre l’esposizione dovrà avvenire dalle 19 alle 22.

Due gli obiettivi che l’assessorato all’Ambiente vuole raggiungere con i nuovi orari: il primo, è quello di ridurre il periodo di esposizione, e diminuire di conseguenza il rischio che i rifiuti diventino preda di animali randagi.

Il secondo, concentrando la raccolta nelle ore notturne, si cercherà di limitare i disagi alla circolazione con l’approssimarsi della stagione estiva.

Continua intanto senza sosta, la rimozione dei cassonetti stradali nel quartiere Grottasanta e nelle zone confinanti.

L’attività proseguirà nelle prossime settimane secondo un preciso calendario e contestualmente continuerà la consegna del nuovi cassonetti, i cosiddetti carrellati, a tutti i condomìni che hanno presentato le richieste.

Dopo il ritiro dei cassonetti in via Filisto, viale Zecchino, via dei Servi di Maria, via Tucidide e viale Akradina, dalla prossima settimana si procederà in: via Alcibiade, via Temistocle, via dell’Addolorata, via e largo dei Servi di Maria, via De Caprio, via Grottasanta, via Suor Maria Zangara, via Basilicata, via Corsica, via Sicilia, via Lazio, via viale Tunisi, via Algeri (due step), via Vincenzo Boscarino, via Gaetano Barresi, largo Luciano Russo, via Don Luigi Sturzo, via Luigi Cassa, via Salvatore Nanna, via Bordone, via Luciano Patania, via Achille Adorno, via Italia 103 (due step). I giorni di conferimento per tipologia di rifiuti sono gli stessi di tutta la città: lunedì, mercoledì e venerdì viene ritirata la frazione organica; martedì, plastica ed alluminio; giovedì, indifferenziata; sabato, carta, cartone e vetro.