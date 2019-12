Siracusa. Rene policistico, domani mattina visite gratis e attività di screening

Visite gratuite, screening e informazioni sul rene policistico. Lo prevede la campagna Reneinforma, a cui il reparto di Nefrologia e Dialisi dell’ospedale Umberto I di Siracusa, Centro specializzato nella gestione dei pazienti con rene policistico, ha aderito. E’ programmata per domani. Dalle 9 alle 13 sarà allestita una postazione informativa al pubblico nella hall dell’ospedale mentre nel reparto, diretto da Vincenzo Puntillo, sarà possibile sottoporsi a visite gratuite, saranno fornite informazioni e distribuito materiale informativo con consigli utili, suggerimenti e indicazioni sugli stili di vita.

“La insufficienza renale cronica da displasia cistica congenita – spiega il dirigente medico nefrologo Awad Hasan – interessa una larga fascia di popolazione della nostra provincia tant’è che la prevalenza nei dializzati è la più alta in Sicilia. L’Unità operativa di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale Umberto I è stata riconosciuta con il decreto assessoriale n° 1241 del 2 agosto 2018 Centro prescrittore di un nuovo farmaco che permette la riduzione delle cisti renali distribuito unicamente dalla società che ci ha proposto di curare il progetto “RENINFORMA” con una campagna di sensibilizzazione ed informazione rivolta alla popolazione del territorio. L’iniziativa è stata lanciata in occasione della Giornata mondiale di sensibilizzazione sul rene policistico. L’obiettivo è mostrare a chi deve affrontare la malattia che oggi, grazie a nuove opzioni terapeutiche a disposizione, è possibile gestire con maggiore facilità la pat