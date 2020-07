Siracusa. Resto al Sud, fondo perduto fino al 50% con il Decreto Rilancio

Un’occasione, per la provincia di Siracusa, le novità che riguardano “Resto al Sud”, l’incentivo di Invitalia, adesso potenziato con un emendamento al Decreto Rilancio. Se prima il contributo a fondo perduto era del 35 per cento dell’investimento e in un finanziamento bancario pari al 65% dell’investimento complessivo, adesso il contributo a fondo perduto sull’importo del finanziamento erogato passa al 50% e un aumento da 50 a 60 mila euro sull’importo massimo che può essere richiesto da ogni singolo beneficiario.

Sul tema interviene la Cna, attraverso le parole di Gianpaolo Miceli . “Un potenziamento-lo definisce – sicuramente significativo volto a incoraggiare l’imprenditorialità e la nascita di progetti innovativi e start-up nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia o nelle aree del Centro Italia colpite da eventi sismici verificatisi tra il 2016 e il 2017.

Certamente una novità positiva, che rinforza ulteriormente le prospettive di “Resto al Sud”, i cui numeri sono da sempre stati importanti nel Mezzogiorno ed espressione di un tessuto imprenditoriale vivace. CNA si dimostra inoltre interessata a sostenere e ad incoraggiare nuove iniziative rese possibili grazie al potenziamento della misura appena attuata”.