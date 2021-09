Siracusa. Rifugio Antiaereo di piazza Duomo, nuova targa in marmo

Sostituita con una targa in marmo la tabella di plexiglas, orami scolorita, posta all’ingresso del Rifugio Antiaereo di Piazza Duomo, che nel 2010 su richiesta dell’Associazione culturale Lamba Doria fu intitolata ai Caduti del 19 giugno 1943.

L’incursione aerea inglese del 19 giugno 1943 causò 15 morti tra civili e militari che sostavano all’ingresso del rifugio, tra cui bambini.

Oggi, attraverso l’intervento del Soprintendente ai beni culturali ed ambientali di Siracusa Salvatore Martinez, è stato possibile sostituire la vecchia targa con quella donata dall’associazione Lamba Doria.

In programmazione una cerimonia in ricordo dei Caduti dei bombardamenti che colpirono il territorio siracusano alla presenza del Presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci