Siracusa. Rimpasto, nuovo ospedale e Prg: Democratici per Siracusa scaldano i motori

“I Democratici per Siracusa continueranno nel sostegno all’amministrazione Italia. La nostra eventuale presenza in giunta, sarà un atto di responsabilità politica, per il bene della città nel rispetto di tutti quei cittadini che con il loro voto hanno espresso la volontà di un cambiamento e rinnovo”. Sono parole del capogruppo Salvatore Costantino ed aprono la settimana “calda” del rimpasto con il nome di Andrea Buccheri (Democratici per Siracusa) dato tra quelli dei possibili nuovi assessori.

“Il nostro sostegno c’è sulla base di una rinnovata intesa programmatica, che trovi confronto con la città e i gruppi presenti in Consiglio Comunale. Pertanto ci auspichiamo che l’interlocuzione tra tutte le forze politiche sia alla base del confronto per scelte programmatiche a breve periodo e a lungo periodo, a titolo indicativo e non limitativo”, il messaggio di Costantino che guarda soprattutto alla vicenda nuovo ospedale e al nuovo Prg. “Ma in generale per ciò che riguarda i temi fondamentali dello sviluppo del nostro territorio. In quest’ottica, con particolare attenzione e con il dovuto rispetto, guardiamo alle scelte che i partiti, soprattutto il PD, intendono fare nell’imminente futuro”.