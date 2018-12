Siracusa. Santa Lucia, tutto pronto per le celebrazioni e la Basilica diventa Santuario

Tutto pronto per le celebrazioni in onore di Santa Lucia. Numerose le iniziative organizzate in preparazione del 13 Dicembre e durante l’Ottavario. La basilica di Santa Lucia al sepolcro sarà elevata a Santuario diocesano nella ricorrenza dei 400 anni della custodia del sepolcro da parte dei frati minori di Sicilia. Oltre ai momenti religiosi, anche appuntamenti legati alla legalità, con il giornalista Paolo Borrometi. E nel pomeriggio si deciderà per i fuochi d’artificio all’arrivo del simulacro alla Borgata. Riunione per la sicurezza in Prefettura.