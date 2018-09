Siracusa. “Scuole Sicure”, protocollo anti-bullismo in Prefettura

Un protocollo per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo sui banchi di scuola. Verrà siglato il prossino 12 settembre in Prefettura, alle 10.30.

L’intesa, che mira a coordinare al meglio le iniziative dei vari enti in materia, coinvolge anche le Forze di Polizia, il Compartimento di Polizia Postale di Catania, il Comune di Siracusa, l’Ufficio Scolastico Provinciale, l’Asp e il Centro di Giustizia Minorile per la Regione Sicilia. L’iniziativa si inserisce nell’ambito dalla recente direttiva ministeriale “Scuole Sicure”.