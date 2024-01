Siracusa sul palco di Sanremo: Jeffrey Jey (Eiffel 65) in duetto con Fred De Palma

Al Festival di Sanremo ci sarà anche un pezzo di Siracusa. Nella serata dei duetti, sul palco dell’Ariston, si esibirà anche Jeffrey Jey, voce degli Eiffel 65. La formazione dance che ha fatto ballare il mondo riproporrà alcune delle sue intramontabili hit insieme a Fred De Palma, in gara al Festival. Questa mattina l’annuncio di Amadeus che, durante la trasmissione dell’amico Fiorello “VivaRai2”, ha svelato tutti i duetti della quarta serata di Sanremo. I trenta artisti in gara si esibiranno con uno o più ospiti in brani italiani e internazionali.

“Ragazzi, ci vediamo a Sanremo! Venerdì 9 febbraio su Rai1”, si legge sulla pagina social ufficiale degli Eiffel 65.

Jeffrey Jey, nome d’arte di Gianfranco Randone, è tornato a vivere a Siracusa dopo anni tra gli States e Torino. Il successo è arrivato nella prima metà degli anni novanta, prima con il progetto dance “Bliss Team” e poi con le produzioni firmate Da Blitz. La consacrazione internazionale arriva con gli Eiffel 65. Il singolo di debutto, Blue, ricevette anche una nomination ai Grammy Awards del 2001, nella categoria “Miglior canzone dance”.

A Sanremo è un ritorno: nel 2003 gli Eiffel 65 chiusero al 15.o posto con “Quelli che non hanno età”, brano che fu però il più trasmesso dalle radio.

“Sono emozionato”, confessa Jeffrey Jey raggiunto da SiracusaOggi.it. “Sono passati 21 anni dalla nostra ultima volta a Sanremo e adesso torniamo in un contesto, quello dei duetti, molto bello. E portiamo sul palco il nostro repertorio, insieme a Fred De Palma. Abbiamo lavorato tanto nell’ultimo periodo per questo appuntamento. E non vedo l’ora sia febbraio”, le parole di Jeffrey.