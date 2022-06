Siracusa. Tre nuove classi per il comprensivo Chindemi, oggi taglio del nastro

Tre nuove aule, con relativi servizi, per il comprensivo Chindemi di via Basilicata, a Siracusa. Questa mattina la consegna. Le nuove classi permetteranno un incremento degli spazi dedicati alle attività didattiche ed ai laboratori, con benefici per gli alunni.

“Un intervento importante ed atteso – ha detto il sindaco, Francesco Italia – su uno degli istituti in maggiore espansione della città”. Hanno partecipato alla veloce cerimonia, tra gli altri, gli assessori all’Edilizia scolastica, Vincenzo Pantano e al Patrimonio, Agata Bugliarello, il dirigente dell’istituto Dorotea Monaca, il funzionario Paolo Rizzo ed il dirigente scolastico Daniela Frittitta.