Siracusa. Treno del gusto, una visita ai luoghi di Montalbano sulle carrozze d’epoca

Ancora un appuntamento con il treno storico del Gusto, con partenza dalla stazione di Siracusa. Organizzata come sempre dalla Fondazione Fs, propone una visita ai luoghi di Montalbano, con guide e degustazioni.

Partenza pomeridiana, alle 16.00 di sabato 5 ottobre. A bordo delle carrozze degli anni 30 Centoporte e Corbellini, trainate da una locomotiva diesel, i visitatori raggiungeranno Scicli dove, con il pullman, raggiungeranno il centro storico accompagnati dalla Cooperativa sociale “Agire” con visita nei luoghi del commissario Montalbano. Da Scicli si raggiungerà poi, in treno, a Modica per un’altra visita guidata al palazzo della Fondazione Grimaldi dove si terrà il Laboratorio del Gusto di Slow Food Sicilia dedicato alla vava cottoia di Modica, al fagiolo cosaruciaru di Scicli, alla cipolla di Giarratana e al ragusano di razza bovina modicana. Spazio poi per una visita del centro storico e tempo libero per cena prima di tornare, in pullman, alla stazione di Modica per salire sulle storiche carrozze che poco prima dell’1.00 di notte giungeranno nuovamente in stazione a Siracusa.

Il costo del biglietto è di 20 euro a persona.

E’ possibile acquistare i biglietti sul sito www.trenitalia.com, presso le biglietterie e le self service in stazione.