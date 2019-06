Siracusa. Un anno di amministrazione Italia: “Progetti per 12 milioni di euro”

Progetti per 12 milioni di euro circa. Di questi, quasi nove milioni è il valore delle opere già finanziate. Allo scadere del primo anno di mandato, il sindaco, Francesco Italia e gli assessori della sua giunta hanno tracciato un bilancio del lavoro svolto in tema di lavori pubblici, focalizzando l’attenzione soltanto sulle iniziative avviate dall’amministrazione Italia, senza tenere, dunque, in considerazione, gli iter partiti durante gli anni dell’amministrazione Garozzo. Nella Sala Archimede del palazzo di piazza Minerva, si è parlato del progetto Le Tele di Penelope, di recente presentato, che prevede la riqualificazione di un immobile Via Bainsizza confiscato alla Mafia, da destinare ad attività di laboratorio artigianale, assistenza sociale, esposizione e vendita di prodotti artigianali creati in loco, finanziato. Già finanziato anche il progetto di realizzazione di 32 alloggi sociali e spazi di servizio condominiali nella zona di Santa Teresa Longarini, con la realizzazione di atelier dei piccoli, un parco urbano, una serie di servizi integratici, strade interne e percorsi pedonali, reti e servizi, parcheggi pubblici e con il quale si prevede anche la realizzazione del collettore di raccolta delle acque meteoriche fino all’immissione nel Torrente Mortellaro. Valore dell’opera: oltre 7 milioni di euro. Per quanto riguarda il Canale di Gronda di Epipoli, affidati gli incarichi per la progettazione esecutiva, le indagini geognostiche e il coordinamento di sicurezza per il completamento del canale di gronda e la sistemazione di quanto già esistente. Si tratta di oltre 332 mila euro. Passando ai progetti pronti e per i quali sono stati richiesti finanziamenti, circa 500 mila euro sono stati richiesti per la riqualificazione dell’asilo nido di via Spagna,attualmente inagibile. Più o meno stessa cifra per gli interventi dell’asilo di via Regia Corte, anche in questo caso in attesa di finanziamento. L’amministrazione Italia ha, poi, rimesso mano al progetto di riqualificazione ammodernamento del Porticciolo di Ognina, che ha alle spalle un percorso lungo e complesso, che fino ad oggi non ha consentito l’avvio dei lavori. La cifra ammonta a circa 900 mila euro. L’opportunità è data dal Fondo Europeo Affari Marittimi e Pesca. Per il Teatro Comunale, da completare in alcuni aspetti, tra i quali gli arredi, progetto da 280 mila euro, da ottenere nell’ambito di “Teatri di Sicilia”. In tema di Beni Culturali, il Comune punta,inoltre, a realizzare un progetto per attrezzare le Latomie dei Cappuccini per lo svolgimento di attività culturali,musicale e teatrali. Il progetto compone l’esecuzione dei lavori edili, un palcoscenico, la platea, vie di accesso ed esodo, impianti elettrici, un edificio per i servizi, un adeguato impianto antincendio. Deve, inoltre, essere installato l’ascensore, i servizi igienici, messa in sicurezza delle parete. In fase di predisposizione anche l’efficientamento energetico del quarto piano di palazzo Vermexio, intervenendo sulla coibentazione e sugli impianti di climatizzazione per 210 mila euro . Questi lavori risolveranno anche il problema all’interno dell’aula consiliare, in cui le temperature alte di questi giorni hanno reso difficoltoso lo svolgimento delle sedute del consiglio comunale, che si è infatti “trasferito” momentaneamente all’Urban Center.