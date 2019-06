Siracusa. Un’importante apparecchiatura al reparto di Ginecologia e Ostetricia: donazione dei Lions dopo la Partita dei Leoni

“Un’importante apparecchiatura per il reparto di Ginecologia e Ostetricia di Siracusa”. Sarà consegnata domani dal Lions Club Distretto 108Yb Sicilia, promotore, lo scorso 31 marzo, della

“ Partita dei Leoni” allo Stadio comunale Nicola De Simone, con in campo la Nazionale Italiana Calcio Attori contro una rappresentativa locale denominata Lions & Friends, formata da soci Lions, esponenti pubblici locali, vecchie e nuove glorie sportive, giornalisti ed esponenti del mondo delle professioni e della imprenditoria. I proventi sono stati destinati ad un progetto che- cosi’ viene anticipato- lascerà il segno, interpretando i bisogni della collettività.

“Dopo avere verificato la disponibilità di altri attori- si legge nella nota che annuncia la cerimonia di consegna- a sostenere ulteriormente l’iniziativa di donazione, il Lions Clubs Distretto 108Yb Sicilia è giunto alla determinazione di donare all’Asp di Siracusa una importante strumentazione da destinare al reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Umberto I di Siracusa”.

La cerimonia di consegna della donazione avverrà domani mattina 1 luglio 2019 alle 11 nel reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Umberto I di Siracusa alla presenza del Governatore Lions Club Distretto 108Yb Vincenzo Leone e del direttore generale dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra confermando il successo di una iniziativa ambiziosa, che ha prodotto, per il Lions, i risultati sperati a dimostrazione dell’efficacia delle azioni di solidarietà e sussidiarietà svolte dal Lions Club International nei territori in cui è presente ed opera attivamente.