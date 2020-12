Siracusa. Vaccini anti-covid: entro metà gennaio le prime 700 confezioni

728x90_Alfa_Giulia

Entro metà gennaio anche a Siracusa pronte le prime dosi di vaccini anti-Covid. Come spiega il quotidiano Repubblica, l’ospedale del capoluogo dovrebbe ricevere dopo le festività natalizie, le prime 700 confezioni, quantità che può essere custodite nelle celle frigorifere a -80 gradi, temperatura necessaria per la conservazione del vaccino.

Ogni presidio in Sicilia dovrà vaccinare almeno 2 mila persone in due settimane. Nell’isola arriveranno 223 mila dosi. Si inizierà dunque con circa 112 mila persone. I primi ad essere vaccinati saranno gli operatori sanitari (per il 40 per cento), poi ospiti e dipendenti delle Rsa, su base volontaria. A stabilire la quota assegnata alla Sicilia è stato il commissario per l’emergenza nazionale, Domenico Arcuri. La Sicilia avrà l’8 per cento del totale nazionale.

Restano da sciogliere alcuni nodi. Le squadre saranno composte da un medico e 4 infermieri , un amministrativo e due operatori socio-sanitari. Partiranno a breve i bandi per il reclutamento del personale, con scadenza il 4 gennaio prossimo. Potranno partecipare anche specializzandi. Alla Regione spetterà selezionare personale sociosanitario e amministrativo.