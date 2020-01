Siracusa. Via Cannizzo, prende forma lo spartitraffico anti-incidenti

Procedono con buon ritmo i lavoro di realizzazione dello spartitraffico in via Bartolomeo Cannizzo, a Siracusa. Iniziati ad avvio d’anno, dovrebbero concludersi, da ordinanza, entro il 15 marzo.

A chiedere la realizzazione dello spartitraffico era stato il gruppo consiliare dei Verdi, nel dicembre 2018. Ne aveva proposto l’istituzione con un apposito capitolo di spesa dotato di 118.000 euro.

Una richiesta supportata dalla necessità di aumentare il grado di sicurezza di una strada che già ha visto molti incidenti.

In particolare quello che costò la vita a Renzo Formosa, divenuto un caso di cronaca che ha colpito nel profondo l’opinione pubblica locale.