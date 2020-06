Siracusa. Visita del direttore marittimo Sicilia orientale in Capitaneria di Porto

Visita del direttore marittimo della Sicilia Orientale, contrammiraglio (CP) Giancarlo Russo, alla Capitaneria di Porto di Siracusa. Accompagnato dal comandante Luigi D’Aniello, ha incontrato il prefetto Giusi Scaduto che ha espresso parole di ringraziamento e di vivo apprezzamento per l’operato quotidiano del personale delle Capitanerie di Porto di Siracusa ed Augusta.

Le visite istituzionali sono proseguite con l’arcivescovo di Siracusa, Salvatore Pappalardo, e con il sindaco, Francesco Italia. Infine incontro con il presidente del Tribunale di Siracusa, Giovanni Alì, e con il procuratore capo, Sara Gambino, alla quale è stato rinnovato l’impegno del Corpo in relazione alla salvaguardia della vita umana in mare, alla tutela dell’ambiente, alla sicurezza dei traffici e dei trasporti marittimi.

Positivi i risultati al termine dell’ispezione, ottimo viativo all’avvio dalla campagna di comunicazione e controlli Mare Sicuro 2020.